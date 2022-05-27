MLB》客串投手的西蒙斯 丟72公里速球讓對手揮空寫罕見紀錄

小熊游擊手西蒙斯客串擔任投手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊今天在客場遭紅人痛擊，最後以5：20慘敗，這是小熊隊自美國時間1999年7月3日後再度單場失20分以上。比賽中，32歲游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）還上場登板客串投球，雖然後援1局失掉5分，但他丟一顆約44.9英哩（約72.2公里）的慢球，竟讓對手揮空，讓現場主播都笑了出來。

小熊雖然前2局得到3分，但紅人2局下靠著法默（Kyle Farmer）擊出兩分砲，3局下更是一口氣灌進8分。紅人接著在第5局第7局合計再拿5分，讓小熊變成5：15的落後局面。

請繼續往下閱讀...

8局下小熊派出今天未出賽的西蒙斯登板後援，這也是他大聯盟生涯首次的「投手」初登板，西蒙斯在游擊防區能傳出94英哩的球，但他今天登板當投手，最快球速只有79英哩（約127.1），最慢則為39英哩（約62.7公里）。

其中，西蒙斯在面對法默的打席時，丟出一顆44.9英哩的速球，竟讓法默揮棒落空。數據分析網站「Codify」指出，這是大聯盟史上讓打者揮空的球中，最慢的一球。

西蒙斯此役的投手初登板，後援1局被敲5安，失掉5分，另有1次保送，防禦率則為45。另外，小熊日籍打者鈴木誠也2打數敲1安，賽後打擊率為0.245。

小熊游擊手西蒙斯客串擔任投手。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法