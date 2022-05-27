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NBA》還是不能上！ 勇士G5確定折損替補大將

2022/05/27 08:49

波特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士替補前鋒波特（Otto Porter Jr.）因腳傷未癒缺席西部冠軍戰第4戰，根據最新消息的指出，他因左腳持續痠痛，今天回到主場仍然只能在場邊作壁上觀。

波特G3僅上陣6分49秒就因左腳痠痛退場休息，隨後未再回歸，雖然經過X光檢查並無大礙，G4賽前也被列為出賽成疑，但勇士團隊不敢大意，選擇多讓他休息幾天，並期待返回主場收關。可惜最終事與願違，稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）透漏，波特今天仍無法如期上陣。

今年28歲的波特，2013年以探花姿態風光進入聯盟，不過過去幾個賽季飽受傷痛所苦，去年季末底薪加盟勇士，也為金州大軍板凳端挹注火力，整季出賽63場創下自2018-19賽季以來新高，場均繳出8.2分、5.7籃板、三分命中率37.0%，雖然季後賽表現略有下滑，不過一部分跟先發上場時間據增有關。

波特的缺陣雖然帶給勇士不少麻煩，不過兩名新秀庫明加（Jonathan Kuminga）以及穆迪（Moses Moody）也因此受益，兩人前役都獲得超過20分鐘上場時間，庫明加進帳17分、8籃板，穆迪也有10分，並命中2顆三分。

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