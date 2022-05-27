MLB》種族歧視言論洋基隊友也不挺 256轟重砲終於認錯了

唐納森。（資料照，USA TODAY Sports）



〔體育中心／綜合報導〕因種族歧視言論引發爭議的洋基明星三壘手唐納森（Josh Donaldson），事情延燒多天，今天終於發表聲明認錯，向事主白襪游擊手安德森（Tim Anderson）、以及大聯盟黑人傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）一家人道歉。

事發在22日洋基主場對白襪之戰，唐納森對黑人安德森說了兩次「傑基」結果引發板凳清空。

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羅賓森是改變大聯盟歷史的史上首位黑人球員，唐納森一開始表示，這是出於對安德森的尊敬，還表示這是開玩笑，因為他想起在之前的採訪中，安德森曾自稱要當「現今的傑基羅賓森」。

但安德森卻覺得被冒犯。白襪投手罕德瑞克斯（Liam Hendriks）表示：「玩笑是好朋友之間在開的。唐納森的言論完全是一派胡言。」

洋基隊友也不想挺唐納森。主帥布恩（Aaron Boone）就說：「他不應該那樣說。」賈吉（Aaron Judge）表示：「不管是不是玩笑，這都不是正確的說法。」

美國大聯盟官方也在24日宣布將唐納森禁賽1場、進行未公開金額的處罰。唐納森提出上訴，但隨著案情升級，他今天發表道歉聲明：「我對安德森為棒球比賽帶來的一切致以最崇高的敬意。」

「我要為冒犯了提姆而致歉，多年來，這是我們之間的誤會，我從沒想過要無禮。」唐納森解釋說：「我想向瑞秋羅賓森和傑基羅賓森一家道歉，他們因為這件事可能遭受了任何痛苦。傑基是一位真正的美國英雄，我非常尊重他的名字。」

唐納森於2010年首度亮相大聯盟，生涯1238場出賽中敲出1210支安打、256發全壘打、743分打點和OPS.869成績，2015年效力藍鳥隊時還曾拿下美聯MVP，也曾入選三屆全明星，兩屆銀棒獎，但名聲不好的地方在於曾多次激怒對手，也曾公開提出他現在的隊友柯爾（Gerrit Cole）非法用油的指控。

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