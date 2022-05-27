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NBA》MVP票選第2卻進不了年度第一隊 塔圖姆也替恩比德抱屈

2022/05/27 09:53

塔圖姆（左）與恩比德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA日前公布年度最佳陣容，不過今年MVP票選高居聯盟第2的七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）竟榜上無名，僅入選年度第二隊。對此，目前仍在為生涯首冠奮鬥的塞爾提克主將塔圖姆（Jayson Tatum）也替他喊冤，認為聯盟應該取消位置區分。

本屆年度第一隊全都由年紀27歲以下球員中選，創下67年來首見紀錄，公鹿隊「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）更獲得滿分投票。另外，MVP約基奇（Nikola Jokic）、東契奇（Luka Doncic）、布克（Devin Booker）以及塔圖姆也相繼獲選，但爭奪MVP失利的恩比德再度中箭落馬，只能屈居第二隊。

根據《StatMuse》指出，過去歷史上只發生過2次年度MVP票選前2名，卻無法榮膺年度第一隊，這2次全都剛好出現在恩比德身上，他去年也同樣經歷此遭遇。生涯首度入選第一隊殊榮的塔圖姆也為他抱屈，「我認為聯盟不應該再區分位置，恩比德MVP票選高居第2卻只能進第二隊，這真的太不合理了。」

目前NBA投票系統將場上球員區分成後衛、前鋒、中鋒三種不同位置，但現今多數球員能夠勝任多個位置，例如塔圖姆就分別獲得後衛、前鋒選票，恩比德則被列為前鋒和中鋒。不過中鋒選票過去2年都遭MVP得主約基奇囊括，前鋒票選則由亞德托昆波和塔圖姆占盡上風，相比之下恩比德顯得格外吃虧。

「我認為年度陣容應該要選出15位表現最好的球員。」塔圖姆表示，「有些球員剛好在合約年，獲選與否攸關到能否獲得頂薪合同，我知道這對投票的人來說非常困難，但確實還有很多地方需要改變。」塔圖姆上季就因未入選年度前三隊錯過簽下頂薪合約機會。

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