MLB》洋基新王牌！ 柯提斯8局失1分好投強壓光芒

洋基左投柯提斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季蛻變為洋基新王牌的左投柯提斯（Nestor Cortes），今天在客場面對光芒，他先發8局僅被敲4安，失掉1分，洋基隊終場以7：2贏球。柯提斯收下本季第4勝。

柯提斯先發前8局沒有失分，原本想拚完封，但第9局一來上就被光芒法蘭柯（Wander Franco）敲安，由於他的用球數來到109球，洋基也決定換投，讓柯提斯無緣拚完封。接替投手的左投佩雷塔（Wandy Peralta）卻上來放火，投1局被敲2安，也讓柯提斯失掉1分的自責分。

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總計柯提斯8局投球被敲4安，失1分，送出5次三振、另有1次保送，賽後防禦率為1.70，獲得本季第4勝。此外，這也是柯提斯本季第2場投滿8局的表現；佩雷塔則是後援1局被敲2安失1分。

洋基全場出現6支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）有1安、貢獻2分打點，瑞佐（Anthony Rizzo）、安杜哈爾（Miguel Andujar）各有1安1打點。

光芒先發光芒先發亞柏格（Ryan Yarbrough）主投5.1局失3分2分自責，吞本季首敗。此外，光芒則是出現2次守備失誤，洋基則有1次守備失誤。

洋基左投柯提斯。（法新社）

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