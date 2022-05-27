晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》首局首打席轟炸大谷翔平 春天哥締造史上第4人壯舉（影音）

2022/05/27 10:30

史普林格擊出生涯第48支首局首打席全壘打，並列史上第4多。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今同場二刀流於主場對戰藍鳥，首局首打席就挨轟，讓藍鳥開路先鋒「春天哥」史普林格（George Springer）寫紀錄。

史普林格今天擔任藍鳥第1棒兼中外野手，賽前生涯第共累積47支首局首打席全壘打，高居史上第5，今天對戰大谷翔平的首打席就敲出中外野陽春砲，本季第9轟出爐，幫助藍鳥先馳得點。

史普林格擊出生涯第48支首局首打席全壘打，追平前遊騎兵名將金斯勒（Ian Kinsler），並列史上第四多，接下來他將追逐名人堂球星畢吉歐（Craig Biggio）的53支首局首打席全壘打紀錄，前兩名分別是前紐約洋基名將索利安諾（Alfonso Soriano）的54轟和大聯盟盜壘王韓德森（Rickey Henderson）的81轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。