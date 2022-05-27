MLB》首局首打席轟炸大谷翔平 春天哥締造史上第4人壯舉（影音）

史普林格擊出生涯第48支首局首打席全壘打，並列史上第4多。（今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今同場二刀流於主場對戰藍鳥，首局首打席就挨轟，讓藍鳥開路先鋒「春天哥」史普林格（George Springer）寫紀錄。

史普林格今天擔任藍鳥第1棒兼中外野手，賽前生涯第共累積47支首局首打席全壘打，高居史上第5，今天對戰大谷翔平的首打席就敲出中外野陽春砲，本季第9轟出爐，幫助藍鳥先馳得點。

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史普林格擊出生涯第48支首局首打席全壘打，追平前遊騎兵名將金斯勒（Ian Kinsler），並列史上第四多，接下來他將追逐名人堂球星畢吉歐（Craig Biggio）的53支首局首打席全壘打紀錄，前兩名分別是前紐約洋基名將索利安諾（Alfonso Soriano）的54轟和大聯盟盜壘王韓德森（Rickey Henderson）的81轟。

George Springer bangs the 48th leadoff home run of his career, tied for 4th most in MLB history.



@BlueJays pic.twitter.com/ZmXPNcuknC — The Athletic MLB （@TheAthleticMLB） May 27, 2022

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