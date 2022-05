MLB》首局首打席轟炸大谷翔平 春天哥締造史上第4人壯舉（影音）

史普林格擊出生涯第48支首局首打席全壘打,並列史上第4多。(今日美國)





〔體育中心/綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今同場二刀流於主場對戰藍鳥,首局首打席就挨轟,讓藍鳥開路先鋒「春天哥」史普林格(George Springer)寫紀錄。

史普林格今天擔任藍鳥第1棒兼中外野手,賽前生涯第共累積47支首局首打席全壘打,高居史上第5,今天對戰大谷翔平的首打席就敲出中外野陽春砲,本季第9轟出爐,幫助藍鳥先馳得點。

史普林格擊出生涯第48支首局首打席全壘打,追平前遊騎兵名將金斯勒(Ian Kinsler),並列史上第四多,接下來他將追逐名人堂球星畢吉歐(Craig Biggio)的53支首局首打席全壘打紀錄,前兩名分別是前紐約洋基名將索利安諾(Alfonso Soriano)的54轟和大聯盟盜壘王韓德森(Rickey Henderson)的81轟。

