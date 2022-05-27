NBA》K湯G5爆發砍32分 勇士8年內6度闖進總冠軍賽

勇士K.湯普森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍賽第五戰，前4戰表現平平的勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）今天跳出發揮，全場砍下32分，勇士全場6人得分上雙，最後以120：110擊敗獨行俠，系列賽以4比1勝出，收下西部冠軍。勇士隊自2018-19年賽季之後，再度打進總冠軍賽。

首節打完勇士以28：23領先，第二節勇士K.湯普森（Klay Thompson）單節砍進11分，加上板凳出發的小將波爾（Jordan Poole）單節拿12分、19歲菜鳥穆迪（Moses Moody）貢獻7分，勇士在第二節砍進41分，一度領先有20分之多，半場打完勇士以69：52領先。

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勇士K.湯普森。（今日美國）

易籃後勇士在第三節一度領先到23分，但獨行俠從該節剩下4分01秒起，打出一波15比0攻勢，獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）一人就獨拿10分，三節打完獨行俠追至84：94。來到決勝節，勇士維持雙位數差距，最後1分多鐘雙方都換上替補陣容，勇士終場收下勝利。

根據《ESPN Stats & Info》指出，勇士成為自1991-98年的公牛隊後，再度有8年內6度闖進總冠軍賽的球隊。先前還有塞爾提克、湖人隊也曾做到此事。

前四戰合計只得到18分的K.湯普森，今天三分球16投8中，全場得到32分。勇士全場有6人得分上雙，威金斯（Andrew Wiggins）貢獻18分10籃板，D.格林（Draymond Green）17分9助攻6籃板，柯瑞（Stephen Curry）15分9助攻，波爾16分，中鋒魯尼（Kevon Looney）10分、18籃板。

獨行俠以東契奇28分最佳，另有9籃板、6助攻，替補出發的汀維迪（Spencer Dinwiddie）得到26分。芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）13分，布朗森（Jalen Brunson）10分。

獨行俠東契奇（右）。（今日美國）

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