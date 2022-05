法網》摔拍打哭小孩只吞警告 俄對手不滿：這不該發生（影音）

貝古扔球拍打哭小孩。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕世界排名63的羅馬尼亞好手貝古(Irina-Camelia Begu),今天在女單第二輪擊敗俄羅斯對手亞歷山德拉(Ekaterina Alexandrova)晉級,但賽中她出現心煩意亂扔球拍,結果不小心打中觀眾席上小孩的場景,但只吞下一次警告,引發對手不滿。

貝古在首盤心煩意亂丟球拍,結果球拍反彈打中觀眾席上小孩身體,根據《Punto de Break》報導,小孩當場哭泣,雖然主審以及賽事人員議論紛紛,但最終只給予貝古一次警告處分,比賽繼續進行,結果貝古三盤逆轉獲勝。

賽後法網官方也發表聲明,指出小孩並沒有受傷。《ESPN》指出,貝古在賽後與小孩合影示歉,記者會上她表示:「這對我而言是個丟臉的時刻,我只想道歉,我的職業生涯從沒遇過這種狀況,我真的很抱歉。」

另一方面落敗的亞歷山德拉在IG發文表示:「我盡力做到最好,但今天的規則似乎對我不利。」

她對於賽會沒有給予貝古嚴格制裁感到不滿。「這不應該發生。我希望在今天的比賽之後,為了每個人的安全,規則會有所改善,因為我們必須為我們的球拍負起責任。」

