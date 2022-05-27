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法網》摔拍打哭小孩只吞警告 俄對手不滿：這不該發生（影音）

2022/05/27 10:54

貝古扔球拍打哭小孩。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名63的羅馬尼亞好手貝古（Irina-Camelia Begu），今天在女單第二輪擊敗俄羅斯對手亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）晉級，但賽中她出現心煩意亂扔球拍，結果不小心打中觀眾席上小孩的場景，但只吞下一次警告，引發對手不滿。

貝古在首盤心煩意亂丟球拍，結果球拍反彈打中觀眾席上小孩身體，根據《Punto de Break》報導，小孩當場哭泣，雖然主審以及賽事人員議論紛紛，但最終只給予貝古一次警告處分，比賽繼續進行，結果貝古三盤逆轉獲勝。

賽後法網官方也發表聲明，指出小孩並沒有受傷。《ESPN》指出，貝古在賽後與小孩合影示歉，記者會上她表示：「這對我而言是個丟臉的時刻，我只想道歉，我的職業生涯從沒遇過這種狀況，我真的很抱歉。」

另一方面落敗的亞歷山德拉在IG發文表示：「我盡力做到最好，但今天的規則似乎對我不利。」

她對於賽會沒有給予貝古嚴格制裁感到不滿。「這不應該發生。我希望在今天的比賽之後，為了每個人的安全，規則會有所改善，因為我們必須為我們的球拍負起責任。」

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