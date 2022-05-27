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NBA》留不留厄文成燙手山芋 名記者爆料若談約不順恐遭交易

2022/05/27 11:50

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今年季後賽意外遭塞爾提克橫掃，當家控衛厄文（Kyrie Irving）去留也備受矚目，今年更傳出聯盟多隊高層相信，他將可能球隊先簽後換主要交易包裹。

厄文本季因拒打疫苗僅出賽29場，雖然季末如願解套，不過籃網整合不順，難逃出局命運，更成為今年季後賽至今唯一遭到橫掃隊伍。厄文明年賽季將有3650萬美金的球員選擇權，若決定跳出合約將擁有自由球員資格。

根據紐約當地媒體《SNY》記者貝格利（Ian Begley）透露，目前跡象顯示厄文將會跳出合約。但多支球隊高層認為，如果雙方商討合約陷入僵局，籃網將可能提出「先簽後換」以獲取更多報酬。

過去《New York Daily News》記者Kristian Winfield就曾報導，籃網因為厄文個人因素不接種疫苗，以及豐富的傷病史，導致球隊始終不願端出合約留住這位球隊當家主控，現在更有與球隊親近的消息人士透露，宇宙網並不打算給厄文一份多年延長合約。

雖然厄文在球隊遭到淘汰後就表態願意續留，不過籃網總管馬克斯（Sean Marks）本月稍早也曾提到，球隊將尋找注重團隊大於自身的球員，並聲明並非爭對厄文。厄文過去3季總計僅替籃網效力103場比賽，出賽場次不及一半。

籃網總管馬克斯。（資料照，美聯社）

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