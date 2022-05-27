棒球》李灝宇敲安進帳1打點穩居打點王 陽岱鋼中斷連11場上壘

李灝宇。（取自MiLB官網）





〔體育中心／綜合報導〕效力費城人1A的「台灣怪力男」李灝宇，今天在與馬林魚1A的比賽中，4打數敲出1安打，進帳1分打點，李灝宇以35分打點獨居佛羅里達州立聯盟（Florida State League）第一。

李灝宇今在與馬林魚1A的比賽中擔任先發二壘手，扛第3棒，他在9局上敲出二壘有人時，敲出右外野二壘安打，打回1分打點，終結近2場無安打的小低潮，費城人終場以5：9不敵馬林魚。

請繼續往下閱讀...

李灝宇4打數敲出1支安打，另有1次四壞球保送，打擊率跌破3成，降至2成99。李灝宇本季出賽38場，35分打點領先全聯盟，打擊率2成99則排在第3位。

另外，在巨人2A奮鬥的鄧愷威今天先發對戰洛磯2A，主投5局被敲3安失3分，飆出7次三振，防禦率為5.74，球隊終場以4：7輸球，他也吞下本季第5敗；海盜1A的陳柏毓今面對雙城1A，先發5局失5分，包括一發滿貫砲，防禦率漲至5.94，另有3次保送和7次三振，球隊終場以2：9敗下陣來，陳柏毓苦吞4連敗，本季首勝難產。

美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊今天續戰凱恩郡美洲獅隊，台灣好手陽岱鋼，4打數繳白卷，打擊率降至2成，他在延長賽敲出高飛犧牲打進帳1打點，球隊終場以4：5惜敗，陽岱鋼中斷開季至今連11場上壘的紀錄。

陽岱鋼。（取自湖國碼頭犬隊推特）





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法