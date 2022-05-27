晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

棒球》李灝宇敲安進帳1打點穩居打點王 陽岱鋼中斷連11場上壘

2022/05/27 11:46

李灝宇。（取自MiLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人1A的「台灣怪力男」李灝宇，今天在與馬林魚1A的比賽中，4打數敲出1安打，進帳1分打點，李灝宇以35分打點獨居佛羅里達州立聯盟（Florida State League）第一。

李灝宇今在與馬林魚1A的比賽中擔任先發二壘手，扛第3棒，他在9局上敲出二壘有人時，敲出右外野二壘安打，打回1分打點，終結近2場無安打的小低潮，費城人終場以5：9不敵馬林魚。

李灝宇4打數敲出1支安打，另有1次四壞球保送，打擊率跌破3成，降至2成99。李灝宇本季出賽38場，35分打點領先全聯盟，打擊率2成99則排在第3位。

另外，在巨人2A奮鬥的鄧愷威今天先發對戰洛磯2A，主投5局被敲3安失3分，飆出7次三振，防禦率為5.74，球隊終場以4：7輸球，他也吞下本季第5敗；海盜1A的陳柏毓今面對雙城1A，先發5局失5分，包括一發滿貫砲，防禦率漲至5.94，另有3次保送和7次三振，球隊終場以2：9敗下陣來，陳柏毓苦吞4連敗，本季首勝難產。

美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊今天續戰凱恩郡美洲獅隊，台灣好手陽岱鋼，4打數繳白卷，打擊率降至2成，他在延長賽敲出高飛犧牲打進帳1打點，球隊終場以4：5惜敗，陽岱鋼中斷開季至今連11場上壘的紀錄。

陽岱鋼。（取自湖國碼頭犬隊推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。