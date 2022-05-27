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中職》台美英混血小網紅伊萊 6/5為富邦悍將開球

2022/05/27 11:34

富邦悍將今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6/4（六）、6/5（日）登場。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6/4（六）、6/5（日）登場，球團將新莊城堡變身親子遊樂園，將請到「微風小王子－伊萊」來到悍將城堡同樂。

「ㄏㄐㄊㄌㄏ」邀請大朋友、小朋友一起來玩，在網路社群擁有高人氣的「微風小王子－伊萊」在6/5（日）蒞臨悍將城堡同樂，今年9歲的伊萊是台、美、英3國混血兒，從小展現暖男性格吸引大票粉絲關注，成為年紀最小的百貨集團封面代言人，一家人的互動更是萌翻網友。

舉辦同樂會「悍將雙寶」Frankie和Bonnie更不能缺席！「ㄏㄐㄊㄌㄏ」中場活動就是雙寶的Show Time！6/4（六）五局中場Frankie和Bonnie將進行飛毛腿PK大賽，在外野進行接力賽跑對決；6/5（日）Frankie及Bonnie改比誰的腿快，家人們兩天分別可以透過悍將APP參加「飛毛腿神預測」、「快腿神預測」活動，預測贏家成功者可以獲得悍將APP點數。

另外兩天賽前家人們只要在2F舞台廣場捕捉到野生Frankie、Bonnie，就有機會獲得「ㄏㄐㄊㄌㄏ」專屬棒棒糖1支，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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