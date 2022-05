東契奇。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠背水一戰的關鍵G5,歐洲金童東契奇(Luka Doncic)今天上半場發揮不佳,12投僅2中拿下6分,讓他忍不住在下半場開始時踹椅子洩憤。

過去東契奇在球隊背水一戰時的發揮都很出色,但今天上半場卻沒能辦到這點,他自己似乎也明白。此役勇士開節一路領先,第三節開始不到2分鐘,K湯普森命中三分球率勇士74:53擴大差距,獨行俠申請暫停,東契奇回到板凳席時就沮喪地踢了椅子。

請繼續往下閱讀...

不過東契奇第三節末段開始率獨行俠連串命中三分,期間狂拿15分。美媒《NBC Sports》也指出,那一踹似乎有讓東契奇回神。

Luka is NOT HAPPY at all right nowpic.twitter.com/tYbtPw1Miw