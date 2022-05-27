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NBA》背水一戰飆分遠勝於詹皇、喬神 東契奇創多項季後賽神紀錄

2022/05/27 12:42

東契奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）背水一戰燃燒小宇宙，連續5場幫助球隊奪勝，但今天西部冠軍賽第5戰氣力放盡，雖然繳出28分、9籃板和6助攻的全能表現，獨行俠終場仍以110：120惜敗勇士，無緣相隔11年再度挺進總冠軍賽，但歐洲金童出色表現已經被外界看在眼裡。

東契奇本季率領獨行俠打出驚奇賽季，率隊打出52勝30敗的佳績，以西部第4種子身分打進季後賽，首輪先是擊敗爵士，相隔2年後再度闖進次輪，獨行俠在該輪上演精采逆轉秀，對上聯盟戰績最佳的太陽，雖然系列賽起初以0：2落後，但在主場連贏3場，逼出第7戰，最終淘汰太陽，相隔11年再度挺進西部冠軍賽。

獨行俠雖然未在西部冠軍賽再度上演奇蹟，系列賽以1：4不敵勇士，但東契奇的表現仍技驚四座，在面臨淘汰的季後賽中，場均高達35.0分，高居史上第一，遠優於詹姆斯（LeBron James）33.5分和喬丹（Michael Jordan）的31.3分。

23歲的東契奇在今年季後賽先發15場，場均繳出31.7分、9.8籃板和6.4助攻，成為史上第2年輕在季後賽場均30分以上的球員，最年輕的是名人堂球星貝瑞（Rick Barry），他在1966-67賽季效力舊金山勇士（金州勇士前身），以22歲之姿在季後賽場均繳出34.7分，寫下聯盟最年輕的紀錄。

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