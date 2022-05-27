中職》U23世界盃防禦率王 「台製潛水艇」陳宇宏確定選秀

陳宇宏。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力安永鮮物的21歲下勾投手陳宇宏，去年在U23世界盃大放異彩，今年甲組成棒春季聯賽表現也相當亮眼，「台製潛水艇」已確定投入今年中職季中選秀，他喊話:「希望前3輪被選到。」

去年U23世界盃陳宇宏對捷克、巴拿馬都先發6局0責失分拿下勝投，獲選大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手，生涯首度穿上國家隊戰袍就發光發熱。

請繼續往下閱讀...

今年春季聯賽陳宇宏預賽4度登板，其中3場先發，戰績3勝0敗、防禦率1.38、每局被上壘率0.65，總計26局投球被敲15安，飆出14K，僅3次四死球，帳面成績十分出色，只可惜複決賽對台體大先發2.2局失4分承擔敗投。

去年10月陳宇宏接受本報採訪時表示，「是否投入中職選秀會再評估，現階段先加強自己不足之處。」如今確定選秀，他說，「我覺得自己準備好了，想要拚畔看，春季聯賽表現還算滿意，只是對台體大沒投好。」

除了自評準備好了，決定投入選秀的關鍵，陳宇宏透露，今年旅外球員回來選的並不多，加上第6隊台鋼雄鷹加入，多了不少名額，都是他願意報名選秀的原因。

陳宇宏在強恕青棒高一時，不要說木棒組，就連鋁棒組賽事報名也沒他的份，學長好心建議他，「你小學不是練過下勾嗎?我看你去練投手好了。」

於是，升高二陳宇宏決定棄打從投，靠著詭異刁鑽的球路，一躍成為陣中第二號先發投手，高三身高抽高到178公分，更一肩扛起球隊王牌投手重擔，即使逐漸投出成績，但強恕畢竟不是國內一級青棒強權，高中畢業他赴實力較不好的稻江管理學院棒球隊發展。

只是，陳宇宏在稻江打了一年，球隊就因停招解散，他選擇跟隨總教練黃嘉育腳步到環球科大延續棒球路，但球隊打的是公開組二級，陳宇宏責任一肩扛，在大專聯賽以幾場好投帶領環球升上公開一級，他也榮獲象徵大會最有價值球員獎的「功勞獎」。

去年4月陳宇宏加盟業餘球隊安永鮮物，在成棒賽事投出不錯成績，入選U23世界盃培訓隊，後來更成為正選國手，生涯頭一遭，並在墨西哥舉行的U23世界盃先發拿到兩勝，野球人生倒吃甘蔗，酒愈陳愈香。

★陳宇宏 小檔案

生日:2001.5.12（21歲）

身高/體重:180cm/72kg

守位:投手（下勾投球）

投打習慣:右投右打

最快球速:130km

變化球種:變速球、滑球

棒球經歷:華勛少棒→青溪青少棒→強恕青棒→稻江管理學院→環球科大→安永鮮物

國手資歷:2021年U23世界盃

個人榮譽:U23世界盃大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法