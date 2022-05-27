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2022年05月25日
（2場）
18:05
0
悍將
0
龍
18:35
0
桃猿
0
兄弟
2022年05月26日
（2場）
18:05
0
悍將
0
龍
18:35
0
桃猿
0
兄弟
2022年05月27日
（2場）
18:05
0
悍將
0
龍
18:35
0
桃猿
0
獅
2022年05月25日
（1場）
結果
109
勇士
119
獨行俠
2022年05月26日
（1場）
結果
93
塞爾提克
80
熱火
2022年05月27日
（1場）
結果
110
獨行俠
120
勇士
2022年05月28日
（1場）
08:30
0
熱火
0
塞爾提克
2022年05月25日
（6場）
結果
6
樂天
1
阪神
結果
2
西武
1
中日
結果
2
羅德
5
廣島
結果
6
火腿
7
養樂多
結果
3
歐力士
5
巨人
結果
8
軟銀
2
橫濱DeNA
2022年05月26日
（6場）
結果
3
西武
6
中日
結果
6
羅德
3
廣島
結果
1
樂天
0
阪神
結果
1
軟銀
5
橫濱DeNA
結果
9
火腿
6
養樂多
結果
3
歐力士
2
巨人
2022年05月27日
（6場）
17:00
0
廣島
0
軟銀
17:00
0
中日
0
歐力士
17:00
0
阪神
0
羅德
17:00
0
橫濱DeNA
0
西武
17:00
0
養樂多
0
樂天
17:00
0
巨人
0
火腿
2022年05月25日
（15場）
結果
2
洛磯
1
海盜
結果
0
馬林魚
4
光芒
結果
11
小熊
4
紅人
結果
6
金鶯
7
洋基
結果
9
道奇
4
國民
結果
5
費城人
6
勇士
結果
0
老虎
2
雙城
結果
8
藍鳥
1
紅雀
結果
3
守護者
7
太空人
結果
16
紅襪
3
白襪
結果
3
遊騎兵
5
天使
結果
6
皇家
8
響尾蛇
結果
4
釀酒人
1
教士
結果
7
運動家
5
水手
結果
12
大都會
13
巨人
2022年05月26日
（13場）
結果
5
洛磯
10
海盜
結果
4
老虎
2
雙城
結果
3
大都會
9
巨人
結果
0
道奇
1
國民
結果
4
運動家
2
水手
結果
2
釀酒人
1
教士
結果
4
馬林魚
5
光芒
結果
3
小熊
4
紅人
結果
0
金鶯
2
洋基
結果
4
費城人
8
勇士
結果
1
紅襪
3
白襪
結果
1
守護者
2
太空人
結果
7
遊騎兵
2
天使
2022年05月27日
（11場）
00:35
0
小熊
0
紅人
06:40
0
洋基
0
光芒
07:05
0
洛磯
0
國民
07:10
0
守護者
0
老虎
07:20
0
費城人
0
勇士
07:40
0
皇家
0
雙城
07:45
0
釀酒人
0
紅雀
08:10
0
紅襪
0
白襪
09:38
0
藍鳥
0
天使
09:40
0
遊騎兵
0
運動家
09:40
0
道奇
0
響尾蛇
2022年05月28日
（14場）
06:40
0
巨人
0
紅人
07:05
0
洛磯
0
國民
07:10
0
洋基
0
光芒
07:10
0
費城人
0
大都會
07:10
0
守護者
0
老虎
07:10
0
金鶯
0
紅襪
07:20
0
馬林魚
0
勇士
08:10
0
皇家
0
雙城
08:15
0
釀酒人
0
紅雀
09:38
0
藍鳥
0
天使
09:40
0
道奇
0
響尾蛇
09:40
0
海盜
0
教士
09:40
0
太空人
0
水手
09:40
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NBA
勇士相隔3年再闖總冠軍賽 今日NBA季後賽戰績
2022/05/27 12:04
勇士8年6度闖進總冠軍戰。（法新社）
獨行俠110：120勇士（勇士4-1晉級）
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