MLB》雙輸！大谷慘遭宿敵小葛炸裂 不敵韓國左投吞敗（影音）

大谷翔平苦吞敗投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在主場對戰藍鳥，擔任先發第3棒DH兼投手，主投6局雖飆10K，但也被敲2發全壘打失掉5分，包含被宿敵小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）開轟、打擊方面對南韓左投柳賢振也沒敲出安打，最後苦吞敗投，本季第3敗。

小葛雷諾對大谷開轟。（法新社）

柳賢振主投5局失2分收下勝投。（美聯社）

大谷今天首局首打席就被「春天哥」史普林格（George Springer）開轟，外角低的156公里速球被扛出全壘打牆。第3局一出局一二壘有人時，艾斯皮納（Santiago Espinal）再敲出安打追加分數。接著雖然大谷三振小葛雷諾，但又被下一棒畢歇特（Bo Bichette）狙擊再丟2分。

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6局上大谷續投，小葛雷諾擔任首名打者就掌握曲球轟出左外野陽春砲。

大谷最後投完6局，被敲5安丟5分退場，防禦率上升到3.45。單場投球失掉5分，是自4月14日對遊騎兵以來的本季第二次，當時是失掉6分。

打擊方面，大谷單場2打數沒有敲出安打，首打席選到保送，第3局敲二壘滾地球有1分打點，第5局則是遭到柳賢振三振，在第8局被換代打退場，打擊率下降到.249。

藍鳥先發左投柳賢振今天投完5局被敲6支安打，但只丟2分，隊友幫忙守成，藍鳥最後6：3贏球，柳賢振順利收下本季第2勝，防禦率5.48。

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