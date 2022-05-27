NBA》「去年這時我才開始慢跑...」重回決賽舞台讓K湯有感而發

勇士明星球員K.湯普森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第五戰，勇士明星球員K.湯普森（Klay Thompson）砍下32分，幫助球隊以120：110擊敗獨行俠，系列賽以4比1勝出，晉級總冠軍賽。歷經大傷休息2年的K.湯普森，今年復出賽場、並幫助球隊打進總冠軍賽，他賽後一度落淚，坦言很開心能回來這裡，也感謝球隊，「我覺得難以置信，這一路走來真的不容易。」。

K.湯普森在2019年的總冠軍賽時遭遇左膝前十字韌帶受傷，未料上個球季又遇到右腳阿基里斯腱撕裂傷，經歷2年多的漫長復健期，K.湯普森相隔941天，再度重返賽場。

請繼續往下閱讀...

今天的關門戰中，K.湯普森交出32分表現，其中上半場就得到19分，招牌三分球16投8中，幫助勇士晉級總冠軍戰。根據《ESPN Stats & Info》指出，這是K.湯普森在季後賽生涯第5次單場砍進8顆三分球，追平NBA歷史最多紀錄；K.湯普森今年在季後賽出賽15場，平均每場貢獻19分。

勇士明星球員K.湯普森。（今日美國）

「很難用言語形容。」K.湯普森賽後說道，「去年的這個時候，我才剛開始慢跑，現在感覺像我自己，覺得有爆發力、從我的動作中感到自信，我只能說很感激。」

「你可以看過去我們失去多少？」勇士球星D.格林（Draymond Green）說道，「我們很幸運，熟悉的K.湯普森回來了，因為我們知道他有多好。」

此外，常被球迷稱為「G6湯」（Game 6 Klay）的湯普森，卻在今天第5戰爆發，有媒體提到是否要改稱號。K.湯普森則說，「我很滿意被稱為『G6湯』。我不需要再有另一個綽號，」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法