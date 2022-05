格林。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在西部冠軍戰淘汰獨行俠晉級,儘管總冠軍戰的對手還沒出爐,但陣中攻防核心格林(Draymond Green)賽後上《TNT》節目時卻做出大膽預測,表示:「要打敗塞爾提克。」

目前東部冠軍戰還在熱戰中,塞爾提克暫時以3勝2敗領先熱火隊,明天將要在綠衫軍主場進行G6。

請繼續往下閱讀...

賽後格林被問到,冠軍戰想和誰打,格林卻回應:「如果你問我想和誰比賽,我告訴你,我認為我們會和誰比賽。我們要和塞爾提克打。這就是我們要比賽的人。」

另外,NBA官方也宣布,勇士過去8年第6次進入總冠軍戰,也成為聯盟史上第四支達成此成就的球隊。其他三支分別就是公牛、湖人、塞爾提克。

Draymond believes the Dubs will play the Celtics in the Finals pic.twitter.com/q4gZ7gC6OS