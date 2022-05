柯瑞、波爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊今天在西冠淘汰獨行俠的G5賽事,第三節出現一次對手技術犯規後的罰球機會,小將波爾(Jordan Poole)賽後自曝,他當時是想上罰球線,結果被一哥柯瑞(Stephen Curry)捷足先登,已經搶先站在罰球線上。

當時是第三節勇士領先來到24分,獨行俠汀維迪對波爾犯規,導致技術罰球,鑒於波爾是勇士罰球最準的人選,不過他最後還是把機會讓給柯瑞。

賽後波爾表示:「很少有人能讓我讓出罰球機會,如果要說有誰,那只能是柯瑞了。他是西冠MVP,我猜想我要把我的罰球給他了。」

波爾今天替補出場28分鐘,攻下16分6籃板6助攻。

JP isn't going to argue with Steph over who's shooting a free throw pic.twitter.com/GwgycPK3JD