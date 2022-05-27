跆拳道》高温俐婷獲世錦賽銅牌 感謝江聰淵賽前贈獎勵金打氣

高温俐婷今天帶著銅牌回宜蘭市公所，感謝市長江聰淵（左2）及市公所，在賽前致贈獎勵金，幫她加油打氣。（宜蘭市公所提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕31歲高温俐婷是跆拳道黑帶5段，並獲國手選拔第一名，4月參加在韓國辦理第13屆世界跆拳道品勢錦標賽（世錦賽），榮獲30-40歲組銅牌。宜蘭市長江聰淵與市公所在比賽出發前，曾致贈11萬元獎勵金，幫她加油打氣，高温俐婷今天帶著銅牌到公所感謝市長；江聰淵期許6月亞錦賽再創佳績。

高温俐婷從11歲學習跆拳道，苦練對打項目，因身高弱勢未能取得國手資格，後來轉學品勢項目練出成績，今年3月獲選2022年世界跆拳道暨亞洲跆拳道國家代表隊選手。

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高温俐婷說，從對打轉戰品勢，要克服穩定性及韌性，初期訓練非常辛苦，動作細節都要求完美到位。高温俐婷每週到台北訓練3、4天，早上7點半出門，下午再回宜蘭教課到晚上10點，要有十足的堅持和毅力。

4月在韓國的世錦賽，高温俐婷不負眾望，勇奪銅牌；她說，很高興能與台灣選手並肩作戰，讓她印象深刻的是對戰世界排名第三的美國選手及世界第二的韓國選手，與高手過招切磋，實在過癮，很感謝江聰淵市長的支持，她會繼續努力下去。

江聰淵說，高教練自小在宜蘭市強生跆拳道館學習，學成後回道館及學校任教，致力教學工作，也努力自我精進，不斷地自我超越，本次從獲選國手，參加世錦賽獲得銅牌，累積她的戰鬥能量，豐富她的經驗，6月20日她將再赴韓國參加亞錦賽，我們會持續當她的堅強後盾，再度創造台灣奇蹟。

高温俐婷4月在韓國辦理跆拳道世錦賽，榮獲銅牌。（宜蘭市公所提供）

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