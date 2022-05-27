NBA》柯瑞無愧西冠之王 再刷聯盟季後賽神鬼紀錄

柯瑞。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕勇士在主場大通中心發威，4勝1敗淘汰來犯的獨行俠，相隔3年再闖總冠軍戰，當家射手柯瑞（Stephen Curry）生涯6度西部冠軍戰全都是贏家，而且再度刷新多項聯盟季後賽紀錄，「西冠之王」當之無愧。

34歲的柯瑞寶刀未老，入選年度最佳陣容第2隊，而且重返總冠軍戰過程中，他先後率隊淘汰包括年度MVP在內的三大最佳陣容球星，從蟬聯最有價值球員、躋身第1隊的金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）、入選第2隊的灰熊少主莫蘭特（Ja Morant），到3度第1隊卡位的獨行俠「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic），全都俯首稱臣，只能坐視這位超級射手帶著勇士8年內第6次晉級總冠軍戰，同時挑戰生涯第4冠。屆時西岸灣區大軍壓軸對手，將在塞爾提克和熱火之間產生，目前綠衫軍已經聽牌，3勝2負領先東霸天熱火。

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柯瑞此役出賽35分鐘，雖然火力與命中率不如以往，總計17投5中、三分球7投2中，僅繳出15分、3籃板、9助攻、2抄截、1火鍋，照樣成為今年首位季後賽60記三分彈破網的射手，並刷新連續128場季後賽至少命中1記三分球、連續34場季後賽至少命中2記三分球、生涯季後賽520記三分球等自己保持的歷史第1等紀錄。

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