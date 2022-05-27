MLB》洋基為傷病牛棚搬救兵 33歲明星後援鳳還巢

前洋基隊投手格林鳳還巢。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近期洋基引以為傲的鐵牛棚不斷缺角，不過根據小聯盟異動指出，洋基以小聯盟約簽回生涯從條紋軍起步的33歲明星後援格林（Shane Greene）。

格林在2009年選秀會第15輪被洋基選中，2014年登上大聯盟為洋基投了15場比賽，並在同年的三分交易被洋基送往老虎隊，2019年他在老虎入選明星賽，同年被交易給勇士，2020年底成為自由球員後被勇士隊簽回，同年8月再被勇士釋出。

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格林在被勇士釋出沒多久後，道奇隊就選擇將他簽下，不過9月他再遭道奇隊釋出，今年季初以小聯盟約加盟道奇，但僅投2局道奇隊就因為要將普萊斯（David Parice）從傷病名單拉回正式名單而釋出格林，在5月22日成為自由球員後，格林今天被洋基隊以小聯盟約給簽下。

格林生涯共出賽342場，主投469.2局投出438次三振，拿下24勝29敗67次救援成功，防禦率4.50，每局被上壘率1.33。

洋基隊近日後援投手受到傷病困擾，查普曼（Aroldis Chapman）阿基里斯腱受傷進傷病名單，格林（Chad Green）動TJ手術預計整季報銷，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）肩膀不適進傷病名單，簽下格林有機會讓洋基牛棚得到舒緩。

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