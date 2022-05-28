東部冠軍賽G6塔圖姆率隊拚晉級 今日賽事預告與轉播

塔圖姆。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場比賽，第一場是藍鳥對決天使，藍鳥將派出本季狀況絕佳的馬諾亞（Alek Manoah）對決天使希爾賽（Chase Silseth），第二場則是太空人對決水手，太空人將派出強投韋蘭德（Justin Verlander）對決水手佛萊克森（Chris Flexen），喜愛大聯盟的朋友別錯過轉播囉！

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NBA部分今天東部冠軍賽迎來第六戰，目前塞爾提克取得3勝2敗的聽牌優勢，本場在主場迎戰熱火，他們能否拿下比賽勝利闖進總冠軍賽呢？記得鎖定轉播囉！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是富邦悍將對決中信兄弟，悍將將派出范米特對決兄弟泰迪，第二場則是樂天桃猿對決統一獅，樂天桃猿將派出索沙對決羅昂，喜愛中職的球迷朋友別忘了收看比賽囉！

MLB

09:30 藍鳥@天使 愛爾達體育2台

09:30 太空人@水手 華視

NBA

08:30 G6 熱火@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育

17:05 樂天桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1

PLG

17:00 夢想家@國王 MOMO綜合台

T1

14:00 中信特攻vs.葳格太陽 愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1

法網

17:50 第七天 愛爾達體育1台、博斯網球、博斯體育

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