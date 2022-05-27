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MLB》張育成遭DFA 熟悉他的葉君璋有深入見解

2022/05/27 16:59

味全龍總教練葉君璋（左）談張育成被DFA。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕美職守護者隊台將張育成今天遭球團指定讓渡（DFA），味全龍總教練葉君璋過去在小聯盟當教練期間曾與他共事，彼此了解甚深，葉君璋認為，張育成還能在美國打好幾年沒問題，目前最需要的就是相信自己。

葉君璋強調，張育成本身有能力，但在大聯盟生存除了能力，還有機運，只是打、跑、守沒有特別突出的地方，這就比較辛苦，「有些大聯盟選手打擊特別好，或是守備、跑壘特別突出，張育成各方面都很平均，沒有說很大支（長打能力），內野守備也沒有到最好。」

張育成內野4個位置都能守，守備能力具中上水準，葉君璋說，張育成守備OK，可能有8成，但長打能力不到頂尖，除非守備有到9分、甚至10成，要好到教練團非用不可才行，這就是所謂的特色。

現年26歲的張育成2013年踏上旅美之旅，2019年上到大聯盟，去年敲出9轟、打下39分打點，打擊率2成28都是生涯新高，本季出賽4場，10打數未敲安，慘吞7K，季中因確診一度脫離戰線。

葉君璋表示，張育成有潛力，但還不到老練，也沒有特別凸顯的特色，他是需要穩定出賽才能打出不錯成績的球員，當然，今年因染疫也影響調整狀態，如果不在守護者隊，就看有沒有其他球隊願意給他位置和機會。

翻閱歷史，亞洲內野手在大聯盟生存大不易，葉君璋認為，亞洲野手相對美國、中南美洲選手確實較吃虧，因為一支大聯盟球隊，不可能只有一名拉丁美洲球員，美國球員那就更不用說了，但亞洲選手可能只有1人，調適、適應確實比較辛苦。

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