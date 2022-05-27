日職Live》吳念庭首打席吞K 橫濱0：0西武

第四局
4上，
第三局
3下，2出局後，外崎修汰敲安上壘，奧格雷迪被三振，3出局。
3上，高橋光成面對橫濱第一輪打者投出9上9下，飆出4K。
請繼續往下閱讀...
第二局
2下，山川穗高選到保送上壘，吳念庭站著不動被三振出局，1出局。愛斗敲出右外野安打，一、三壘有跑者。中村剛也雙殺打，3出局。
2上，高橋投出3上3下飆2K。
第一局
1下，西武3上3下。
1上，橫濱3上3下。
---
賽前
〔體育中心／綜合報導〕日職交流賽持續進行中，西武獅今天回到主場迎戰橫濱DeNA，台灣好手吳念庭今天繼續擔任先發第五棒，不過改守一壘手。昨日敲出一支安打的吳念庭，賽季打擊率為2成76。
橫濱DeNA先發打線
1 一 佐野 恵太
2 遊 柴田 竜拓
3 三 宮﨑 敏郎
4 二 牧 秀悟
5 指 索托
6 右 蝦名達夫
7 左 関根大気
8 捕 嶺井博希
9 中 桑原将志
先發投手：大貫晉一
西武獅先發打線
1 二 外崎修汰
2 左 奧格雷迪（Brian O'Grady）
3 捕 森友哉
4 指 山川穂高
5 一 吳念庭
6 中 愛斗
7 三 中村剛也
8 右 川越誠司
9 遊 滝澤夏央
先發投手：高橋光成
先發投手：松葉貴大