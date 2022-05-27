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NBA》湯神歸位史上第一！ 季後賽第5場轟進8記三分彈

2022/05/27 17:18

K.湯普森。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕被球迷暱稱為「G6湯」的K.湯普森（Klay Thompson），西部冠軍戰第5場提前大爆發，招牌三分球16投8中、狂轟技冠兩軍32分，成為勇士重返總冠軍賽的功臣，K湯也締造聯盟史上獨走的紀錄，即季後賽第5場至少8記三分彈破網。

據統計，這是32歲的K.湯普森，生涯季後賽第5次單場砍進8記三分球，超越原本都以4次並列領先的勇士隊友柯瑞（Stephen Curry）、退役的「雷槍」艾倫（Ray Allen）和拓荒者里拉德（Damian Lillard），獨居聯盟第一人，也一掃前4役手感失溫、總計只得18分的低潮。歷經兩度重傷東山再起的K湯，今年季後賽已經3度突破30分，這也是他自2016年以來最佳表現，今年季後賽累積命中57球，也僅次柯瑞的60球。

「起床後跳進冷水清醒一下，享用很棒的早餐，還跟狗玩、打打電動。」K湯笑說，或許另類「賽前儀式」發揮效用，讓自己抛開壓力找回自信和手感，「反正就是盡量別碰和籃球有關的事，看來我得繼續維持這方法。」賽後K湯情緒激動，甚至流下英雄淚，他抱持著感恩的心說：「其實我應該投進10個三分球，不管怎樣，能夠重返總冠軍戰，真的很高興。這一切都讓人難以置信，感覺太瘋狂了，我很享受今晚。」　

　

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