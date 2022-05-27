日職》火腿大物超離譜失誤後仰天 BIG BOSS也不滿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日職交流賽，日本火腿在主場迎戰讀賣巨人，5局上半火腿備受期待的大物万波中正竟出現要命失誤，讓打者直接在敲出短程安打後連跑4個壘包得分，發生嚴重失誤的万波中正也展現相當懊惱的肢體語言。

火腿此役在3下先取得2分領先，5上巨人在2出局後，小林誠司敲出左外野方向二壘安打進佔得點圈，下棒的中山礼都敲出二壘方向穿越安打，原本只能形成一、三壘有人的局面，想不到万波中正竟讓球滾到身後，此時停下的小林誠司馬上跑回本壘，且因為火腿巨蛋外野相當遼闊，万波跑了相當大段的距離才追到球，打者中山礼都趁機會跑回追平分，兩隊形成2：2平手。

請繼續往下閱讀...

該球在紀錄上被記為一支安打加上一次失誤，因此先發投手上沢直之2分都不算自責分。而在發生離譜失誤後，万波中正也馬上彎腰低頭，抬頭後也仰天露出相當沮喪的表情，火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志也露出不滿的表情。

万波中正發生離譜失誤後抬頭仰天，並露出相當懊惱的神情。（圖片取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法