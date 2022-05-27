T1》周資華脫序飆罵裁判！ 球團零容忍：將嚴懲球員不當作為

臺中葳格太陽周資華（右）被吹技術犯規與裁判發生口角，再被吹第二次技術犯規遭奪權出場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕T1聯盟台中葳格太陽周資華，昨天出現飆罵裁判脫序行為，今日除了聯盟懲處出爐外，球團也發文表示：「會嚴懲該名球員的不當作為。」

昨日太陽交手中信特攻的季後賽首輪第2戰，因周資華讓林秉聖「坐飛機」摔倒在地，被判違反運動道德，周資華對判決不滿口中念念有詞，被追加一次技術犯規，當下他理智線斷裂，直接衝向裁判面前鼓掌，後續還飆罵髒話，也不斷用手指著該名裁判。

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今日聯盟宣布懲處，周資華被處以5萬元罰款及禁賽2場，太陽球團也在臉書發文：「臺中葳格太陽職業籃球隊對於球員場上脫序的行為零容忍，沒達成球迷的期盼與造成聯盟的困擾，球團深表歉意。職業運動是一個陽光、健康、充滿教育意義的產業。這是我們堅持的理念，在成軍的第一天開始，我們就秉持最高標準要求每位隊職員，皆保持著正面且和善的態度在場上為所有喜愛籃球的球迷盡全力奮戰。」

球團指出：「針對球員周資華於2022年5月26日季後賽事進行中出現個人出言不遜行為，球團緊急內部會議及嚴懲該名球員的不當作為，造成社會大眾負面影響，本球團全體成員再次表達滿滿歉意。」

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