晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》火腿王牌完投9局力壓巨人強投！ 淺間大基敲關鍵致勝轟

2022/05/27 20:10

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在交流賽主場首戰迎敵讀賣巨人，靠著王牌投手上沢直之本季首度完投9局沒有自責分的優異表現，以及淺間大基的關鍵超前轟，力壓巨人強投戸郷翔征8局失3分表現，終場火腿以3：2擊敗巨人奪勝。

火腿今天3下靠中島卓的滾地球先馳得點，再藉著松本剛的二壘安打與淺間大基的三壘安打進帳第二分。5局上半，火腿外野手万波中正發生嚴重漏接失誤導致球隊失掉2分，兩隊形成2：2平手。

比賽關鍵在8局下半，用球數已經來到115球的巨人先發投手戸郷翔征續投，他在三振掉松本剛後，被淺間大基相中一顆內角曲球，淺間大基用「撈」的方式撈出右外野全壘打，比數形成3：2火腿領先，而戶鄉在失分後依舊用133球投完8局。

9上上沢直之續投，他先讓吉川尚輝擊出二壘滾地球出局後，連續三振掉主砲岡本和真與波蘭柯（Gregory Polanco）收下比賽。此役上沢直之花123球完投9局，僅被打3支安打失掉2分都是非責失分，送出8次三振與2次四壞保送，防禦率下降到2.81，收下本季第4勝，而花133球完投的戸郷翔征苦吞本季第3敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。