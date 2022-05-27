日職》火腿王牌完投9局力壓巨人強投！ 淺間大基敲關鍵致勝轟

＼ゲームセット‼ ／#上沢直之 投手が見事な完投勝利— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） May 27, 2022
ナイスゲームでした
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〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在交流賽主場首戰迎敵讀賣巨人，靠著王牌投手上沢直之本季首度完投9局沒有自責分的優異表現，以及淺間大基的關鍵超前轟，力壓巨人強投戸郷翔征8局失3分表現，終場火腿以3：2擊敗巨人奪勝。
火腿今天3下靠中島卓的滾地球先馳得點，再藉著松本剛的二壘安打與淺間大基的三壘安打進帳第二分。5局上半，火腿外野手万波中正發生嚴重漏接失誤導致球隊失掉2分，兩隊形成2：2平手。
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＼ジャイアンツ同点 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） May 27, 2022
ライト前ヒットを痛恨の後逸
打ったG #中山礼都 選手もホームに還って一気に同点に
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比賽關鍵在8局下半，用球數已經來到115球的巨人先發投手戸郷翔征續投，他在三振掉松本剛後，被淺間大基相中一顆內角曲球，淺間大基用「撈」的方式撈出右外野全壘打，比數形成3：2火腿領先，而戶鄉在失分後依舊用133球投完8局。
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9上上沢直之續投，他先讓吉川尚輝擊出二壘滾地球出局後，連續三振掉主砲岡本和真與波蘭柯（Gregory Polanco）收下比賽。此役上沢直之花123球完投9局，僅被打3支安打失掉2分都是非責失分，送出8次三振與2次四壞保送，防禦率下降到2.81，收下本季第4勝，而花133球完投的戸郷翔征苦吞本季第3敗。