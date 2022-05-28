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日職》小將們連2天掉淚 BIG BOSS：愛哭鬼集團

2022/05/28 06:55

北山亘基與万波中正分別在比賽中因壓力過大與自責落淚。（圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿擊敗巨人收下2連勝，不過繼前天23歲菜鳥終結者北山亘基因壓力落淚後，昨天發生嚴重失誤的22歲年輕野手万波中正也在賽後落淚，火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志對此也有感而發。

北山亘基在新人年就接下終結者大任，但在交流賽前兩場比賽對陣養樂多，分別被村上宗隆與山崎晃大朗敲出再見全壘打，連2場比賽救援失敗兼吞敗，但在與養樂多的第三場比賽，新庄剛志仍在4分領先時派北山登板，最終他失掉1分成功關門，賽後因壓力過大掉淚。

万波中正昨役5局上半，因讓中山礼都的平凡安打滾到身後，導致球隊失掉2分遭追平，幸好最終球隊靠著淺間大基8下超前轟，與上沢直之9局完投以3：2收下勝利，賽後万波也被鏡頭捕捉到眼泛淚光的畫面。

新庄剛志被問到万波中正的眼淚時回答：「昨天是北山君，今天是万波君，明天換誰？愛哭鬼集團，很棒啊。」新庄剛志也希望，他們能夠把在球場上的遺憾轉化成力量。

万波中正被捕捉到眼泛淚光。（圖片取自網路）

北山亘基落淚的畫面還被新庄剛志貼在Instagram上。（圖片取自新庄剛志IG）

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