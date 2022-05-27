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法網》美網亞軍扳倒東奧金牌 費南德茲首闖女單16強

2022/05/27 21:23

費南德茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，2022年法國網球公開賽女單第3輪，加拿大19歲新星費南德茲（Leylah Annie Fernandez）延續初生之犢的銳氣，歷經2小時49鐘3盤苦戰，7：5 、3：6、7：5力退去年東京奧運金牌的瑞士名將班西琪（Belinda Bencic），這位美網新科亞軍首闖16強，也締造紅土大滿貫最佳戰績。

第17種子費南德茲連過2關，面對年長6歲的班西琪毫無懼色，拉鋸62分鐘先馳得盤後，次盤遭老經驗的14種子扳回一城。決勝盤費南德茲後勁十足，不但克服先遭破發0：2劣勢，適時雙破後來居上，5：4聽牌時再度互破纏鬥，最終連下4球保發關門。「謝謝現場觀眾支持，在這裡出賽已經是美夢成真，能夠贏球更是開心。」2019年法網青少女單冠軍的費南德茲，賽後以流利法語表示，班西琪實力堅強，臨場打法非常積極具侵略性，「我必須打出最佳網球，大部份時間也對自己表現感到滿意。」　

費南德茲去年紐約一戰成名，與同梯的「英國甜心」拉度卡努（Emma Raducanu）爆冷美網爭后，屈居亞軍已展現強大潛力與競爭性。尤其奪冠的拉度卡努如今深陷低潮，已在法網次輪提前出局，反觀費南德茲穩紮穩打，已於巴黎羅蘭加洛斯更上層樓，將與美國27種子阿妮西莫娃（Amanda Anisimova）爭奪8強門票。

　

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