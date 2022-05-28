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日職》朗希「怪物對決」大獲全勝 佐藤輝明找他隊友出氣（影音）

2022/05/28 06:55

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希昨日與阪神虎的怪力男佐藤輝明進行「怪物對決」，不過儘管朗希對決佐藤三打席大獲全勝，但佐藤輝明卻在9局找朗希的隊友開轟出氣，終場阪神虎以1：0擊敗羅德收下比賽勝利。

佐佐木朗希昨役主投6局用90球，被打4支安打，投出7次三振沒有保送，儘管面臨失分危機但都能冷靜化解，防禦率下降到1.33。而朗希與佐藤輝明的三度對決，第一次朗希用指叉球三振佐藤，第二次朗希讓佐藤擊出二壘滾地球，羅德先是夾殺原本在三壘上的跑者，隨後再將跑壘失誤的佐藤輝明夾殺化解失分危機，第三次朗希再次用指叉球賞給佐藤輝明三振，同時也再度化解三壘有人的失分危機。

羅德在朗希退場後，接替的東條大樹與麥高夫都主投1局無失分，而阪神虎先發投手威克神表現也相當優異，用108球投完8局無失分，也讓兩隊8局結束仍是0：0平手。

9上羅德派出守護神益田直也登板，前三次打擊面對朗希都吃鱉的佐藤輝明，在1出局滿球數時，鎖定益田偏低的131公里伸卡球，用怪力一棒掃出中外野全壘打大牆，助隊取得1：0領先。下個半局阪神虎守護神岩崎優投出3上3下，終場阪神虎就以1分差擊敗羅德，收下交流賽的主場首勝，威克神收下本季第4勝。

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