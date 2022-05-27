法網》球王喬帥3連勝 連13年晉紅土大滿貫16強

喬科維奇直落3晉級。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕志在衛冕的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），2022年法國網球公開賽乘勝追擊，6：3、6：3、6：2馴服斯洛維尼亞黑馬貝德內（Aljaz Bedene），塞爾維亞頭號種子3連勝、1盤未失，連續13年安抵男單16強，下個對手則為阿根廷15種子「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

面對世界排名195的非種子貝德內，擅長接發球與底線作戰的喬帥，展現過人協調性與柔軟度，在紅土球場徹底掌控節奏，開賽第6局率先突破，順勢先馳得盤。狀況正好的喬帥，次盤乘勝追擊，強抽短切封鎖32歲對手攻勢，第3局破發後一路領先，第9局再破取得聽牌。第3盤喬帥穩紮穩打，第4局逮住機會連下4球破發，一舉拉開差距，5：2聽牌時「再見破發」，總計只花1小時45分鐘出線。

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曾於2016、21年兩度法網封王的喬帥，期許巴黎羅蘭加洛斯連莊，笑捧21座大滿貫男單金盃，追平「三巨頭」中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）保持的史上最多紀錄。這位剛滿35歲的當今球王，過往對戰身高僅170公分的史瓦茲曼，取得6勝0敗的絕對優勢，包括2017年紅土大滿貫32強，當時喬帥歷經5盤大戰逆轉勝。

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