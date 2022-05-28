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詹詠然淘汰澳網亞軍組合 挺進法網女雙16強

2022/05/28 00:15

〔中央社〕即便對手頂著今年澳網女雙亞軍光環，台灣網球雙打好手詹詠然和澳洲史托蘇兒依舊沒再怕，兩人僅用81分鐘，就以2比0直落二淘汰對手，順利拿下法國網球公開賽16強門票。

詹詠然和澳洲史托蘇兒今天在法國網球公開賽女雙次輪，以6比3、6比2輕取年初澳洲網球公開賽女雙亞軍組合，哈薩克的戴妮琳娜（Anna Danilina）與巴西女將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）。

法國網球公開賽是網壇4大滿貫賽當中唯一的紅土賽，詹詠然生涯在法網女雙最佳戰績是2017年挺進4強，而38歲的拍檔史托蘇兒（Samantha Stosur）則是單雙兼備的好手，除在2006年法網女雙稱后，2010年女單也曾名列亞軍。

首盤前4局兩組人馬以2比2打平，接下來「台澳組合」先保再破，一口氣連下3局，取得5比2領先優勢，對手雖扳回1局止血，不過「台澳聯軍」隨後又在第9局成功保發，先以6比3拿下。

次盤前4局兩組人馬又各自攻破一次對手發球局、戰成2比2平，戰局宛如首盤翻版，不過接下來「台澳組合」開始發威，兩人連續破發成功、一鼓作氣連下4局，直接以6比2「關門」收工，以直落二橫掃對手收下晉級門票。

詹詠然與史托蘇兒攜手晉級後，下一輪將和詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）與齊默爾曼（Kimberley Zimmermann）這對比利時組合對決，爭搶8強門票。（編輯：劉學源）1110527

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