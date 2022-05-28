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法網》納達爾3連勝！蠻牛8強戰喬帥剩一步之遙

2022/05/28 07:05

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）無愧為「紅土之王」，6：3、6：2、6：4 解決荷蘭26種子贊德羅普（Botic van de Zandschulp），西班牙「蠻牛」3連勝，安抵2022年法國網球公開賽男單16強，離單挑世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的精彩好戲，「三巨頭」中雙雄都還各剩一步之遙。

揮別肋骨骨裂和左腳舊傷困擾，6月3日將滿36歲的納達爾，在法國足球巨星席丹（ZinedineZidane）等名人觀眾見證下，只花2小時11分鐘，就直落3解決首度交鋒的贊德羅普，生涯大滿貫戰績改寫為301勝。第5種子「蠻牛」16強即將遭遇加拿大第9種子、21歲新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime），巧的是，正由納達爾叔叔兼前教頭托尼（Toni Nadal）執教訓練。　

「賽後我已經和托尼談過。這很簡單，他是我叔叔，毫無疑問，我認為他不希望我輸球，但他是職業教媡，正在執導幫助另名球員。」已在法網13度封王的納達爾直言，屆時不會在意托尼坐在阿里辛的教練席，這位史上最多21座大滿貫男單冠軍說：「沒有任何問題，我只知道他想給我最好的。」

至於巴黎羅蘭加洛斯另位奪冠大熱門， 塞爾維亞頭號種子喬帥16強碰上阿根廷15種子「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman），若喬、納都再下一城，即將在8強上演第59度頂尖對決。　

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