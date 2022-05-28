法網》擊敗澳網女雙亞軍 詹詠然／史托瑟晉16強

詹詠然／史托瑟晉女雙16強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女雙次輪，台將詹詠然與澳洲史托瑟（Samantha Stosur）乘勝追擊，2個6：3打敗今年初澳網女雙亞軍、第12種子哈薩克達妮里娜（Anna Danilina）／巴西瑪雅（Beatriz Haddad Maia），這也是詹詠然生涯第10挺進紅土大滿貫16強。

詹詠然休兵近9個月後復出，與38歲老將史托瑟首度合作，兩位前女雙球后組合在法網暖身的史特拉斯堡出師不利，轉戰巴黎羅蘭加洛斯也排不上種子，初登場費番手腳搶7直落2開胡後，「台澳聯軍」臨場磨合漸入佳境，第2輪5度破發、次盤連下5局，僅花81分鐘淘汰澳網亞軍種子，2連勝到手，這也是大詹與史托瑟合拍以來最佳表現。

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至於「台澳聯軍」下個對手，將是比利時組合詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）／齊默爾曼（Kimberley Zimmermann），決定8強門票誰屬。詹詠然法網女雙最佳戰績為2017年4強；史托瑟2006年女雙封后，2010年女單獲亞軍。

詹詠然／史托瑟晉女雙16強。（詹詠然提供）

詹詠然／史托瑟晉女雙16強。（詹詠然提供）

詹詠然／史托瑟晉女雙16強。（詹詠然提供）

詹詠然／史托瑟晉女雙16強。（詹詠然提供）

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