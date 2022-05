NBA》柯瑞成就已齊名詹皇？ 貝佛利：他還長得好看⋯

柯瑞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕柯瑞(Stephen Curry)本季率領勇士闖入總冠軍戰,對此灰狼後衛「天空貝」貝佛利(Patrick Beverley)昨天也在節目中比較他與詹姆斯(LeBron James)誰才是第一人。

主持人問到,兩人之間差距有多大?貝佛利回應:「我們不是在拿後衛柯瑞和詹姆斯做對比,而是在比較他們傳奇的職業生涯,比較他們在場上對於幫助一支球隊奪冠所打出的表現。他們之間的差距有多大?近在眼前。」

他認為:「柯瑞改變了比賽,當然詹姆斯也改變了比賽,身高6呎8到6呎9的詹姆斯改變了這個身高的人所能做到的事,我們以前從未見過這樣的球員。而柯瑞的三分投射,我們以前也沒見過。我的意思是,柯瑞已經改變了比賽。」

主持人說到,柯瑞是NBA最受歡迎的球員。貝佛利回應:「柯瑞所做的看起來很出色,而且他長得也好看。我的意思是,他每個方面都很好,他就是金州男孩,每個人都知道。」

貝佛利也提到,他認為倘若勇士隊再贏一個總冠軍,柯瑞和詹姆斯在歷史上就會並駕齊驅。

