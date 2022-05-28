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NBA》柯瑞成就已齊名詹皇？ 貝佛利：他還長得好看⋯

2022/05/28 08:03

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）本季率領勇士闖入總冠軍戰，對此灰狼後衛「天空貝」貝佛利（Patrick Beverley）昨天也在節目中比較他與詹姆斯（LeBron James）誰才是第一人。

主持人問到，兩人之間差距有多大？貝佛利回應：「我們不是在拿後衛柯瑞和詹姆斯做對比，而是在比較他們傳奇的職業生涯，比較他們在場上對於幫助一支球隊奪冠所打出的表現。他們之間的差距有多大？近在眼前。」

他認為：「柯瑞改變了比賽，當然詹姆斯也改變了比賽，身高6呎8到6呎9的詹姆斯改變了這個身高的人所能做到的事，我們以前從未見過這樣的球員。而柯瑞的三分投射，我們以前也沒見過。我的意思是，柯瑞已經改變了比賽。」

主持人說到，柯瑞是NBA最受歡迎的球員。貝佛利回應：「柯瑞所做的看起來很出色，而且他長得也好看。我的意思是，他每個方面都很好，他就是金州男孩，每個人都知道。」

貝佛利也提到，他認為倘若勇士隊再贏一個總冠軍，柯瑞和詹姆斯在歷史上就會並駕齊驅。

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