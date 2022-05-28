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MLB》「賞了他威爾史密斯式一巴掌」紅人巨人野手衝突原因曝光

2022/05/28 09:38

紅人外野手潘姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今作客紅人，賽前出現兩隊球員出現衝突的插曲，紅人外野手潘姆（Tommy Pham）在外野賞了巨人外野手佩德森（Joc Pederson）一巴掌，衝突的原因更讓人哭笑不得。

根據《The Athletic》報導，兩人是在紅人打擊練習時間於左外野發生衝突，記者羅斯克蘭斯（C. Trent Rosecrans）更以先前奧斯卡的插曲為喻，形容是「威爾史密斯（Will Smith）式的巴掌」，兩隊球員見狀都衝上前制止，巨人總教練卡普勒（Gabe Kapler）受訪時則表示，目前正在進行調查中，因此無法多做評論。

報導提到，這場比賽因雨延後兩小時，巨人要求紅人將潘姆從比賽名單中移除，紅人也在開打前最後一刻妥協，讓阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）去守左外野，佩德森則繼續擔任巨人先發第四棒左外野手。

至於衝突原因，報導引述消息來源指出，兩人跟其他隊球員有一個夢幻足球聯盟（fantasy football league），雙方近期出現意見不同的情況，因而發生衝突。

巨人外野手佩德森。（資料照，美聯社）

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