MLB》「賞了他威爾史密斯式一巴掌」紅人巨人野手衝突原因曝光

紅人外野手潘姆。(資料照,美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕巨人今作客紅人,賽前出現兩隊球員出現衝突的插曲,紅人外野手潘姆(Tommy Pham)在外野賞了巨人外野手佩德森(Joc Pederson)一巴掌,衝突的原因更讓人哭笑不得。

根據《The Athletic》報導,兩人是在紅人打擊練習時間於左外野發生衝突,記者羅斯克蘭斯(C. Trent Rosecrans)更以先前奧斯卡的插曲為喻,形容是「威爾史密斯(Will Smith)式的巴掌」,兩隊球員見狀都衝上前制止,巨人總教練卡普勒(Gabe Kapler)受訪時則表示,目前正在進行調查中,因此無法多做評論。

報導提到,這場比賽因雨延後兩小時,巨人要求紅人將潘姆從比賽名單中移除,紅人也在開打前最後一刻妥協,讓阿爾莫拉(Albert Almora Jr.)去守左外野,佩德森則繼續擔任巨人先發第四棒左外野手。

至於衝突原因,報導引述消息來源指出,兩人跟其他隊球員有一個夢幻足球聯盟(fantasy football league),雙方近期出現意見不同的情況,因而發生衝突。

巨人外野手佩德森。(資料照,美聯社)



Tommy Pham and Joc Pederson had to be separated during batting practice today pic.twitter.com/6exQxCbbXH