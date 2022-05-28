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MLB》2013年後第一次 洋基連兩天先發投滿8局（影音）

2022/05/28 10:37

泰昂主投8局無失分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今踢館光芒主場，先發投手泰昂（Jameson Taillon）繳出8局無失分的超優質先發，聯手代班守護神霍梅斯（Clay Holmes）演出完封，終場以2：0收下4連勝。

泰昂今一夫當關，主投8局僅被敲出2支安打、沒有任何保送，飆出5次三振，也是他自2018年後再次投滿8局，加上昨天也投8局的柯提斯（Nestor Cortes），這是洋基自2013年7月9日、10日的沙巴西亞（C.C. Sabathia，已退休）、諾亞（Ivan Nova，現效力韓職SSG登陸者）再度連兩天先發投滿8局。

當家守護神查普曼（Aroldis Chapman）進入傷兵名單後，牛棚大將霍梅斯頂替終結者之位持續繳出穩定表現，9局演出三上三下完美守成，目前已經連續22場、24局無失分。

洋基今在4局靠托瑞斯（Gleyber Torres）、新同學卡本特（Matt Carpenter）陽春砲，終場以2：0贏球，也是今年第6次完封對手，在美聯僅次天使跟太空人的7次。

洋基收下4連勝。（今日美國）

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