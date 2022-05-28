NBA》勇士晉冠軍戰後KD與網友怒嗆 美媒：戳到他痛處

杜蘭特。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今年一路過關斬將闖進總冠軍戰，而上一次進冠軍戰時還在陣中的杜蘭特（Kevin Durant），今年則是帶領籃網連首輪都過不了，因此他也在網路上遭到球迷嘲笑。不過身為「資深鄉民」的KD也不甘示弱回擊了。

一名網友就嗆道：「勇士隊用威金斯（Andrew Wiggins）取代了杜蘭特，結果還是很輕鬆就進冠軍戰。」KD見狀回應：「我會說這些人內心長期以來都受著傷，是時候治療一下了。」

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而美國媒體《larrybrownsports》也認為，客觀而言，如果說勇士今年只是把威金斯換成杜蘭特，有點過於簡化，因為自杜蘭特離開後，勇士還加上波爾、庫明加、小裴頓等年輕球員，齊心協力晉級冠軍戰，「不過任何和勇士相關的事情都是杜蘭特的痛處，所以這波奚落肯定令他神經緊繃。」

I would say that these people have been hurting for way too long, it’s time for #healing.. https://t.co/odagupG3jN — Kevin Durant （@KDTrey5） May 27, 2022

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