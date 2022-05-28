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NBA》「士官長」燃燒小宇宙狂飆47分破紀錄 熱火擊敗綠衫軍逼出G7

2022/05/28 11:30

巴特勒狂飆47分打破隊史在淘汰戰最高得分，率隊逼出G7。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍戰G6，背水一戰的熱火隊今天在客場力阻塞爾提克封王，「士官長」巴特勒此役一甩前2戰的低迷，「燃燒小宇宙」狂飆47分、9籃板、8助攻、4抄截，率隊111：103贏球延長戰線，兩隊將血戰到第七戰，於後天在熱火主場舉行。

巴特勒。（USA TODAY Sports）

相較前2場熱火手感冷早早被大比分拉開，兩隊今天打得拉鋸，熱火巴特勒強忍右膝傷勢，首節主宰戰局，光是他的得分、助攻分數加起來就有24分，反觀綠衫軍全隊只得到22分，熱火半場取得48：46領先，第三節打完也取得7分領先。

不過塞爾提克第四節比分緊咬不放，關鍵時刻，巴特勒再度挺身而出，倒數43秒塔圖姆（Jayson Tatum）上籃得手、雙方只有4分差，巴特勒接獲斯特魯斯（Max Strus）傳球高難度後仰跳投命中，幾乎殺死比賽，後續綠衫軍使用犯規戰術，巴特勒再兩罰命中，成功率隊續命到G7。

巴特勒此役29投16中，三分線外8投4中，罰球11投全中拿下47分，是他個人季後賽生涯最高分，也創下熱火隊史在背水一戰的單一球員最高得分紀錄，後兩名分別是2010年魏德飆46分、以及2012年詹姆斯飆45分。

此外，後衛羅利（Klye Lowry）此役也挹注18分、10籃板。艾德巴約（Bam Adebayo）拿下6分9籃板。

羅利。（USA TODAY Sports）

塞爾提克方面，以塔圖姆全場12投9中，飆30分、9籃板、7助攻表現最佳，無奈只能眼看球隊錯失聽牌優勢。

塔圖姆。（法新社）

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