MLB》98.7％贏球機率！紅襪後3局遭金鶯海灌10分輸球（影音）

金鶯演出不可思議逆轉勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今踢館紅襪主場，克服落後6分劣勢，在最後3局一口氣灌進10分，終場以12：8完成驚天大逆轉。

紅襪今一開賽就毫不留情對金鶯先發布萊迪許（Kyle Bradish）狂轟猛炸，打完2局取得6：0遙遙領先，金鶯4局靠桑坦德 （Anthony Santander）兩分砲破蛋，但紅襪在4、5兩局又展開攻勢，再度拉開至8：2領先。

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不過金鶯還不打算放棄，馬提歐（Jorge Mateo）7局上三分砲幫助球隊縮小差距，8局海斯（Austin Hays）陽春砲、烏里耶斯（Ramon Urias）再讓比賽回到原點。

金鶯9局延續逆轉氣勢，單局再敲5支安打、加上澤村拓一的暴投以及蒙卡索（Ryan Mountcastle）的高飛犧牲打，單局進帳4分逆轉戰局。

官網指出，這是金鶯相隔6年再度演出至少6分差的逆轉勝，而根據《cbssports》報導，紅襪此役的勝利期望值曾一度高達98.7%。

澤村拓一今在9局出現暴投白白奉送對手一分。（法新社）

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