MLB》98.7％贏球機率！紅襪後3局遭金鶯海灌10分輸球（影音）

金鶯演出不可思議逆轉勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今踢館紅襪主場,克服落後6分劣勢,在最後3局一口氣灌進10分,終場以12:8完成驚天大逆轉。

紅襪今一開賽就毫不留情對金鶯先發布萊迪許(Kyle Bradish)狂轟猛炸,打完2局取得6:0遙遙領先,金鶯4局靠桑坦德 (Anthony Santander)兩分砲破蛋,但紅襪在4、5兩局又展開攻勢,再度拉開至8:2領先。

不過金鶯還不打算放棄,馬提歐(Jorge Mateo)7局上三分砲幫助球隊縮小差距,8局海斯(Austin Hays)陽春砲、烏里耶斯(Ramon Urias)再讓比賽回到原點。

