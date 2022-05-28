法網》比賽結束「神秘小孩」衝進場 納達爾溫柔回應引全場暴動

納達爾摸摸小男孩的頭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）過去在法網13冠霸業，也讓他在法國當地收穫許多粉絲，昨天他以直落三盤解決荷蘭好手范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp）、晉級男單16強的賽事，除了法國足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）是座上賓，賽後蠻牛還迎來了一個意外驚喜。

原來比賽結束後，納達爾正在收拾東西，這時一名法國男童忍不住「入侵」場內想靠近偶像，而納達爾見狀後，也溫柔地摸摸男孩的頭。

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納達爾賽後表示：「我不知道他是怎麼到那裡的，但是很可愛，這是一個非常特別的時刻。」

另外，席丹則是在場外接受採訪，還被問到當今炙手可熱的西班牙19歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）會不會拿下法網冠軍，對此，席丹表達了對納達爾的支持。

席丹說：「他代表著新生代，很棒，不過我屬於老一代，我們會繼續努力去鼓勵鞭策拉法（笑），看看他是否還能繼續奪冠。納達爾還在職業網壇奮鬥，所以這也挺偉大的，但確實以阿卡拉茲為首的新生代，遲早都會接管網壇。」

納達爾與小男孩。（路透）

納達爾與小男孩。（路透）

席丹觀戰。（美聯社）

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