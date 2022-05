MLB》單場挨4轟平生涯紀錄！韋蘭德繳本季最慘一役（影音）

韋蘭德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今作客水手,王牌韋蘭德(Justin Verlander)繳出本季最慘一役,主投6局被轟4發全壘打、失掉6分,太空人終場就以1:6敗下陣來。

39歲的韋蘭德經歷TJ手術回歸後身手依舊,賽前防禦率1.22為全聯盟最低、且連續19局無失分,今卻在首局就遭水手羅德里奎茲(Julio Rodríguez)、路易斯(Kyle Lewis)各1發兩分砲狙擊。

請繼續往下閱讀...

2局太空人展開反攻,古利爾(Yulieski Gurriel)安打上壘,一出局後潘尼亞(Jeremy Pena)再補上二壘安,隨後希瑞(José Siri)的滾地球助隊破蛋,不過這也是太空人全場唯一得分。

韋蘭德3局又遭砲轟,法蘭斯(Ty France)陽春砲幫助球隊擴大領先,6局特蘭美爾(Taylor Trammell)傷口上灑鹽,再扛出一發陽春砲,水手終場就以6:1收勝,韋蘭德吞下第2敗(6勝),防禦率上漲至2.03。

韋蘭德今所有失分都是挨轟,單場被敲4發全壘打追平生涯最慘紀錄,單場失6分也追平轉戰太空人的紀錄,繳出今年最慘一役的韋蘭德,本季至今失掉的13分有11分來自全壘打。

水手先發佛萊克森(Chris Flexen)7局僅失1分,另有6次三振、2次保送,收下本季第2勝、防禦率4.47。

The Rookie vs. The Vet



Julio Rodriguez homers off Justin Verlander!



(via @MLBPipeline)pic.twitter.com/K29wLarxTJ