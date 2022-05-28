MLB》單場挨4轟平生涯紀錄！韋蘭德繳本季最慘一役（影音）

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今作客水手，王牌韋蘭德（Justin Verlander）繳出本季最慘一役，主投6局被轟4發全壘打、失掉6分，太空人終場就以1：6敗下陣來。

39歲的韋蘭德經歷TJ手術回歸後身手依舊，賽前防禦率1.22為全聯盟最低、且連續19局無失分，今卻在首局就遭水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、路易斯（Kyle Lewis）各1發兩分砲狙擊。

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2局太空人展開反攻，古利爾（Yulieski Gurriel）安打上壘，一出局後潘尼亞（Jeremy Pena）再補上二壘安，隨後希瑞（José Siri）的滾地球助隊破蛋，不過這也是太空人全場唯一得分。

韋蘭德3局又遭砲轟，法蘭斯（Ty France）陽春砲幫助球隊擴大領先，6局特蘭美爾（Taylor Trammell）傷口上灑鹽，再扛出一發陽春砲，水手終場就以6：1收勝，韋蘭德吞下第2敗（6勝），防禦率上漲至2.03。

韋蘭德今所有失分都是挨轟，單場被敲4發全壘打追平生涯最慘紀錄，單場失6分也追平轉戰太空人的紀錄，繳出今年最慘一役的韋蘭德，本季至今失掉的13分有11分來自全壘打。

水手先發佛萊克森（Chris Flexen）7局僅失1分，另有6次三振、2次保送，收下本季第2勝、防禦率4.47。

The Rookie vs. The Vet



Julio Rodriguez homers off Justin Verlander!



（via @MLBPipeline）pic.twitter.com/K29wLarxTJ — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） May 28, 2022

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