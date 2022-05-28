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電競》反毒電子競技錦標賽開幕 黃偉哲：台南電競實力提升

2022/05/28 14:33

台南市市長盃反毒電子競技錦標賽，今日開幕典禮，台南市長黃偉哲（前右4）到場加油打氣。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為活絡台南市電競風氣並增強年輕學子反毒意識，台南體育總會電子競技委員會，舉辦台南市市長盃反毒電子競技錦標賽，今（28）舉行開幕典禮與決賽，來自全台11縣市選手拚勁，台南市長黃偉哲也到場為選手加油。

黃偉哲表示，這次活動跳脫傳統反毒宣導的模式，藉由時下最受年輕學子喜愛的電競，可關注毒品危害議題及增強毒品防治認知，更可培養學子對資訊產業的興趣與認知。

黃偉哲表示，電子競技是非常年輕化的運動競賽項目，參與者須手腦並用，搭配不同戰術活用在遊戲中，期望透過優質的電競比賽活動，增加學子們團隊合作默契，同時讓青年學子與家長一同「識毒」、「反毒」、「拒毒」。

南市體育處表示，為推動數位多媒體專業人才培育，激發年輕學子創新創意的思維，透過電子競技活動，讓年輕學子瞭解產業鍊在資訊科技的發展，且參與電競活動也需要具備運動項目要素，用健康心態與專業體驗電子競技活動，期待台南有更多選手都能組隊參與賽事。

今天競賽選手除了台南學子，也有來自台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市選手齊聚一堂決賽。

2022年杭州亞運會首度將電子競技列為正式競賽項目，體育處表示，雖然杭州亞運因疫情影響，將延後至明年辦理，但台南市將持續推展電子競技，透過這次比賽，提供愛好電競的朋友一個競技舞台，同時提升台南市的電競實力。

台南市長黃偉哲體驗電子競技活動。（台南市府提供）

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