NBA》賽前接獲1個人來電 沉睡的巴特勒被喚醒：這意味全世界

巴特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍戰G6，今天「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）狂飆47分的爆發表現拯救熱火全隊，把戰線延長至G7，賽後巴特勒坦言，右膝傷勢不能當作表現不好的藉口，而他今天賽前接到前熱火球星魏德（Dwyane Wade）的電話，更有激勵作用。

魏德與巴特勒在公牛時期感情甚篤。（資料照，美聯社）

巴特勒光決勝節就得到了17分，挽救了球隊頻被追分的局面。倒數43.9秒的後仰跳投更成為致勝關鍵。

請繼續往下閱讀...

巴特勒賽後表示：「盡我所能去贏球。」坐在他旁邊的隊友羅利（Kyle Lowry）則對巴特勒說：「這是一場瘋狂的表演。」

巴特勒在G3遭逢右膝受傷的打擊，之後兩戰節奏失常、狀態不佳，投籃命中率僅有21.9%。他今天強調，自己必須更加努力，不受傷勢的束縛：「我表現不好和膝蓋受傷無關，我只需要做得更好，沒有任何藉口。」

G6賽前，巴特勒接到熱火傳奇球星魏德的來電，過去兩人曾是公牛隊友，一直保持著密切關係，據悉巴特勒後來會轉隊到邁阿密，也深受魏德的影響。

「我今天早些時候接到了他電話，」巴特勒表示，「是他告訴我，我可以做到，膝蓋被撞又怎樣，沒人在乎，繼續取得成就。這通電話對我來說意味著全世界。我要感謝魏德。」

巴特勒的小宇宙能否燃燒到G7？熱火與塞爾提克兩隊將在台灣時間30日對決，爭奪最後一張冠軍戰門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法