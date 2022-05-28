NBA》「感謝嘴綠！」 熱火硬漢塔克開酸勇士球星

熱火贏球，「士官長」J.巴特勒賽後擁抱塔克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第六戰，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）豪取47分，幫助熱火以111：103擊敗塞爾提克，把戰局拉至生死第七戰。熱火37歲前鋒塔克（P.J. Tucker）全場貢獻11分5籃板2抄截，他賽後則是「暗酸」要感謝勇士球星D.格林（Draymond Green）不看好他們。

D.格林昨天賽後在TNT節目「Inside the NBA」中提到，「如果你想問我想和誰比賽，我會跟你說我們會和誰比賽，我們會和波士頓（塞爾提克）打，那就是我們要對上的人。」

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熱火今靠著J.巴特勒的非凡演出，硬是把戰局延長至第七戰，塔克賽後就說，「告訴Draymond，我很感謝你。」

「這很有趣。我們都笑了，我認為這事很逗趣。」塔克受訪時直言，「因為他比任何人都要清楚，我們還有比賽要打，沒有人能保證誰會在這聯盟中贏球，這些比賽變得瘋狂了，所有的系列賽都變得難以預測，在對方主場互相廝殺。我們都是很棒的主場球隊，你知道，這太狂了。所以身為一名球員卻選擇另一支球隊，這很奇怪。」

熱火37歲前鋒塔克（右）。（美聯社）



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