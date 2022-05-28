晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「感謝嘴綠！」 熱火硬漢塔克開酸勇士球星

2022/05/28 16:06

熱火贏球，「士官長」J.巴特勒賽後擁抱塔克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第六戰，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）豪取47分，幫助熱火以111：103擊敗塞爾提克，把戰局拉至生死第七戰。熱火37歲前鋒塔克（P.J. Tucker）全場貢獻11分5籃板2抄截，他賽後則是「暗酸」要感謝勇士球星D.格林（Draymond Green）不看好他們。

D.格林昨天賽後在TNT節目「Inside the NBA」中提到，「如果你想問我想和誰比賽，我會跟你說我們會和誰比賽，我們會和波士頓（塞爾提克）打，那就是我們要對上的人。」

熱火今靠著J.巴特勒的非凡演出，硬是把戰局延長至第七戰，塔克賽後就說，「告訴Draymond，我很感謝你。」

「這很有趣。我們都笑了，我認為這事很逗趣。」塔克受訪時直言，「因為他比任何人都要清楚，我們還有比賽要打，沒有人能保證誰會在這聯盟中贏球，這些比賽變得瘋狂了，所有的系列賽都變得難以預測，在對方主場互相廝殺。我們都是很棒的主場球隊，你知道，這太狂了。所以身為一名球員卻選擇另一支球隊，這很奇怪。」

熱火37歲前鋒塔克（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。