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NBA》羅利讚賞神隊友不慎爆粗口 「士官長」起鬨：罰他！

2022/05/28 17:04

熱火後衛羅利（中）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第六戰，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）狂砍47分，幫助球隊以111：103擊敗塞爾提克，硬是把戰線延長至生死第七戰。熱火後衛羅利（Kyle Lowry）賽後受訪也大讚J.巴特勒的非凡表現，卻不慎爆粗口，讓J.巴特勒起鬨說要聯盟開罰羅利。

羅利受訪時被媒體問到如何形容J.巴特勒的比賽，他直言，「這真是他X的不可思議啊！」羅利立即意識到自己爆粗口，也讓現場媒體當場大笑，羅利趕緊道歉說，「我的錯！我的錯！NBA不要罰我，這真的是個錯誤。」

J.巴特勒也跟著起鬨，「罰他！罰他！總是都我在受罰。請一定要罰他。」

羅利隨後則是大讚J.巴特勒的表現，「有他這樣的人在我身邊，真的很不可思議。我和一些很棒的選手打過球，他是其中最好的一位。」

前兩戰合計12投僅1中的羅利，今天打出該系列賽最佳表現，他此役14投5中，包含投進4顆三分，得到18分、傳出10次助攻，抄截、賞火鍋各1次。

熱火「士官長」J.巴特勒。（美聯社）

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