NBA》羅利讚賞神隊友不慎爆粗口 「士官長」起鬨：罰他！

熱火後衛羅利(中)。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕東部冠軍賽第六戰,熱火「士官長」J.巴特勒(Jimmy Butler)狂砍47分,幫助球隊以111:103擊敗塞爾提克,硬是把戰線延長至生死第七戰。熱火後衛羅利(Kyle Lowry)賽後受訪也大讚J.巴特勒的非凡表現,卻不慎爆粗口,讓J.巴特勒起鬨說要聯盟開罰羅利。

羅利受訪時被媒體問到如何形容J.巴特勒的比賽,他直言,「這真是他X的不可思議啊!」羅利立即意識到自己爆粗口,也讓現場媒體當場大笑,羅利趕緊道歉說,「我的錯!我的錯!NBA不要罰我,這真的是個錯誤。」

J.巴特勒也跟著起鬨,「罰他!罰他!總是都我在受罰。請一定要罰他。」

羅利隨後則是大讚J.巴特勒的表現,「有他這樣的人在我身邊,真的很不可思議。我和一些很棒的選手打過球,他是其中最好的一位。」

前兩戰合計12投僅1中的羅利,今天打出該系列賽最佳表現,他此役14投5中,包含投進4顆三分,得到18分、傳出10次助攻,抄截、賞火鍋各1次。

熱火「士官長」J.巴特勒。(美聯社)

Reporter: "How you describe Jimmy's game?"



Kyle Lowry: "It's f***ing incredible! My bad, my bad. Don't fine me NBA, that was really by mistake, I promise."



Jimmy Butler: "Fine him, fine him. Y'all fine me all the time."



pic.twitter.com/WsDP6LvV0p