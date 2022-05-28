棒球》華南金控盃少棒賽 竹縣聯隊勇奪亞軍

新竹縣少棒代表隊參加2022華南金控盃少棒賽，今（28日）下午與強敵台中市代表隊一較高下，最終與冠軍擦身而過榮獲亞軍，雖敗猶榮！（竹縣府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣少棒代表隊參加2022華南金控盃少棒賽，小小選手們發揮穩定，一路過關斬將，繼2017年後再度闖進冠軍戰，今（28日）下午與強敵台中市代表隊一較高下，竹縣球員奮戰全場後，最終以0比5不敵台中市，與冠軍擦身而過；縣長楊文科透過直播替竹縣小將加油打氣，勉勵大家再接再厲！

教育局指出，華南金控盃少棒賽新竹縣聯隊，以中山國小為主體，加上關西、上館、五峰、六家、大同國小等校組成實力堅強的聯隊，五、六年級各占一半。這次參賽賽前集訓僅四天，集訓時間不長，所幸先發陣容在本月初TOTO盃曾經配合過，團隊已有相當的默契。

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新竹縣少棒代表隊參加2022華南金控盃少棒賽，今（28日）下午不敵強敵台中市代表隊榮獲亞軍；縣長楊文科透過直播替竹縣小將加油打氣，勉勵大家再接再厲！（竹縣府提供）

陣中主力投手為陳宇恩、羅浩翰、田恒宇、蔡鎮宇、陳柏笙等人，當中以陳宇恩球速最快逾110公里，羅浩翰則是在台彩威力盃對台中市投得不錯，以控球、變化球見長，田恒宇則有左投優勢，控球準，陳柏笙也有不錯的球速。今天冠軍戰由陳柏笙先發主投。

打擊方面則是羅浩翰、陳宇恩、陳柏笙、張擎等人為重點打者，羅浩翰在TOTO盃就是開路先鋒，第四棒陳柏笙是全方位選手，能投能打且為隊中主力捕手，至於小五的張擎則是球齡長、打擊穩定，外型「穩重」的他，有著「小歐提茲」外號，重砲手形象也經常替球隊建功。

竹縣代表隊總教練蔡育勝表示，這支以中山國小為主的聯隊攻擊平均、穩定，參賽表現亮眼，希望透過全國性賽事的佳績，能有球員入選國手。過去新竹縣聯隊在華南金控盃最好成績是2017年奪得亞軍，今年遺憾仍與冠軍擦身而過，雖敗猶榮，小球員們的表現可圈可點，未來一定會創下更好紀錄。

新竹縣少棒代表隊參加2022華南金控盃少棒賽，今（28日）下午不敵強敵台中市代表隊榮獲亞軍；縣長楊文科透過直播替竹縣小將加油打氣，勉勵大家再接再厲！（竹縣府提供）

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