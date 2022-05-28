晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》塔克老師決勝節上課了！太陽淘汰特攻挺進冠軍戰

2022/05/28 16:33

台中太陽力退新北中信特攻（記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕浪費最多23分領先的台中葳格太陽，靠著塔克在決勝節接管戰局，連拿6分甩開對手糾纏，率隊80：75力退新北中信特攻，在3戰2勝的系列賽取得2：1，5月31日將與高雄全家海神在T1聯盟冠軍戰碰頭。

回到主場的太陽表現如入無人之境，開賽就拉出22：6猛攻給對手下馬威，特攻則是命中率悽慘無比，只有23.5％，最後林韋翰的的中場大號三分球還超過時間，首節打完太陽取得24：11領先。

太陽第2節繼續狂轟猛炸，丁聖儒和塔克連續投進三分球，將比分擴大至23分，但接下來卻是失誤百出，原本陷入得分荒的特攻也成功甦醒，謝亞軒一人包辦13分，拉出20：2的反撲收復失土，半場打完追到只差4分。

特攻延續追分氣勢，靠著謝亞軒在第3節中段的三分球逼成45平，馬龍最後4分鐘中距離擺進2分助隊首度超前，儘管太陽射手何喬登接著用三分球還以顏色，陳靖寰兩罰命中，但手感火燙的謝亞軒上場後又投進三分彈，加上林秉聖中距離得手，三節打完反倒以58：56領先太陽。

決勝節上演拉鋸戰，塔克在最後5分50秒連續兩次拋投得手，接著又上演切入單手暴扣，一人連拿6分率隊突破平手僵局，接著艾倫又兩罰俱中，最後2分鐘取得9分領先，特攻最後階段球擺不進，謝亞軒還發生傳球失誤，比賽就此定調。

太陽5人得分達雙位數，桑尼和塔克各17分，丁聖儒11分，何喬登12分，艾倫10分。

特攻以謝亞軒23分最佳，馬龍13分居次，前一場復甦拿20分的阿巴西，今又熄火只拿10分，林秉聖拿9分。

台中太陽塔克（左）。（記者廖耀東攝）

台中太陽塔克（左）。（記者廖耀東攝）

台中太陽桑尼（左）。（記者廖耀東攝）

新北中信特攻以謝亞軒得到23分。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。