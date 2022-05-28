T1》塔克老師決勝節上課了！太陽淘汰特攻挺進冠軍戰

台中太陽力退新北中信特攻（記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕浪費最多23分領先的台中葳格太陽，靠著塔克在決勝節接管戰局，連拿6分甩開對手糾纏，率隊80：75力退新北中信特攻，在3戰2勝的系列賽取得2：1，5月31日將與高雄全家海神在T1聯盟冠軍戰碰頭。

回到主場的太陽表現如入無人之境，開賽就拉出22：6猛攻給對手下馬威，特攻則是命中率悽慘無比，只有23.5％，最後林韋翰的的中場大號三分球還超過時間，首節打完太陽取得24：11領先。

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太陽第2節繼續狂轟猛炸，丁聖儒和塔克連續投進三分球，將比分擴大至23分，但接下來卻是失誤百出，原本陷入得分荒的特攻也成功甦醒，謝亞軒一人包辦13分，拉出20：2的反撲收復失土，半場打完追到只差4分。

特攻延續追分氣勢，靠著謝亞軒在第3節中段的三分球逼成45平，馬龍最後4分鐘中距離擺進2分助隊首度超前，儘管太陽射手何喬登接著用三分球還以顏色，陳靖寰兩罰命中，但手感火燙的謝亞軒上場後又投進三分彈，加上林秉聖中距離得手，三節打完反倒以58：56領先太陽。

決勝節上演拉鋸戰，塔克在最後5分50秒連續兩次拋投得手，接著又上演切入單手暴扣，一人連拿6分率隊突破平手僵局，接著艾倫又兩罰俱中，最後2分鐘取得9分領先，特攻最後階段球擺不進，謝亞軒還發生傳球失誤，比賽就此定調。

太陽5人得分達雙位數，桑尼和塔克各17分，丁聖儒11分，何喬登12分，艾倫10分。

特攻以謝亞軒23分最佳，馬龍13分居次，前一場復甦拿20分的阿巴西，今又熄火只拿10分，林秉聖拿9分。

台中太陽塔克（左）。（記者廖耀東攝）

台中太陽塔克（左）。（記者廖耀東攝）

台中太陽桑尼（左）。（記者廖耀東攝）

新北中信特攻以謝亞軒得到23分。（記者廖耀東攝）

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